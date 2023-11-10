秋葉剛男見王毅後　稱未就中日領導人會晤作決定

王毅（右一）在北京會見秋葉剛男（左一）。

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅周四（9日）在北京會見日本內閣特別顧問、國家安全保障局長秋葉剛男，並舉行中日高級別政治對話機制磋商。日本傳媒報道，秋葉剛男與王毅協商日本首相岸田文雄擬於下周四（16日）美國三藩市亞太經濟合作組織（APEC）峰會期間，與中國領導人會晤的事宜，但會後仍未對此事作出任何決定。

中國外交部消息指，王毅在會談中闡明了中方對當前中日關係的原則立場，並指出改善和發展中日關係的正確路徑。雙方重申恪守中日四個政治文件確定的各項原則，努力推動兩國關係重回健康穩定發展軌道，並同意繼續就此保持溝通。

王毅亦就福島核污水排海、台灣、歷史等問題表明中方的立場和關切，強調日方應把希望盡快改善中日關係的表態，體現在具體行動上。

日本傳媒則報道，秋葉剛男與王毅進行了3個半小時的詳細討論，期間秋葉呼籲中國取消對日本水產品的進口限制。雙方也就日中之間的各種問題和地區情勢交換了意見，同意繼續保持溝通。秋葉於會談結束後告訴記者：「我們舉行了一次有意義的會議。我對會議的內容感到滿意。」但秋葉同時表示，中日領導人會晤一事「尚未有任何決定」。