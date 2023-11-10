巴黎舉行援助加薩會議　馬克龍宣布法增援助額至1億歐元

法國巴黎周四（9日）舉行一場援助巴勒斯坦加薩地區的國際會議，法國總統馬克龍在會上宣布，法國今年將追加撥款8,000萬歐元（約6.66億港元）用於向巴勒斯坦人提供人道援助，使法國在這方面的援助總額從2000萬歐元（約1.67億港元）增至1億歐元（約8.33億港元）。

會議中，50多個國家齊聚一堂，商議方案滿足巴勒斯坦日益增長的人道需求，包括食品、水、醫療用品、電力和燃料等，以色列沒有參與這次會議。馬克龍亦呼籲所有與會國家，通過聯合國增加對巴勒斯坦平民的財政捐助，他指出，聯合國估計加薩和西岸人民需要12億美元（93.6億港元）的人道援助。

馬克龍同時呼籲以色列保護平民，稱所有生命有着平等的價值，打擊恐怖主義永遠不能在沒有規則的情況下進行。他還呼籲進行人道停火，以便外界向加薩平民提供援助。馬克龍讚揚各國向加薩的援助行動，包括約旦空投醫療物資、阿聯酋設立戰地醫院、塞浦路斯提議建立海上走廊，以及歐盟設立的空中橋樑；他表示希望會議可以匯集這些努力，並將它們「變得更加有效」。歐盟委員會主席萊恩則指出，歐盟已將向巴勒斯坦提供的人道援助增加了4倍。