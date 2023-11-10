機艙玻璃窗脫落　泰坦航空客機緊急折返倫敦

英國泰坦航空（Titan Airways）一架空中巴士A321客機近日在飛行途中發現機艙有窗戶玻璃脫落，需緊急折返英國倫敦降落，機上11名機組人員與9名乘客均未受傷。

英媒周四（9日）報道，涉事航班編號AWC305Y，上月4日從英國倫敦斯坦斯特德機場起飛，原定前往美國佛羅里達州奧蘭多國際機場。起飛後不久，乘客注意到機艙比平時更冷且更嘈雜，機組人員走向機艙尾部檢查，愈往後噪音愈震耳欲聾，其後發現一扇窗戶沒有玻璃，密封條隨風飛揚。客機飛到1.4萬呎高空後，機組人員決定停止爬升並降低速度，折返斯坦斯特德機場。降落後，機組人員檢查客機窗戶，發現兩扇窗戶的內層玻璃、外層玻璃、密封條都已不見，另有一扇窗戶的內層玻璃及密封條也遺失。

航空事故調查局（AAIB）初步調查顯示，涉事客機此前曾參與影片拍攝任務，為了模擬日出畫面，左右兩側分別被強光燈照射長達4至5個多小時，燈光距離窗戶僅約6至9米。窗戶固定泡棉可能因此變形和收縮，或被完全破壞，目前尚不清楚拍攝目的是甚麼。