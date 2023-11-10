菲艦赴仁愛礁補給　華充氣艇越船首左右切入

中國海警局周五（10日）公布，菲律賓2艘小型運輸船和3艘海警船當日未經中國政府允許，擅自進入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域，中國海警依法跟監菲方船隻，採取管制措施，對菲方運送食品等必要生活物資作出臨時性特殊安排。

菲律賓傳媒在社交網公布畫面可見，當日早上7時30分左右，菲律賓一艘艦隻正前往仁愛礁擱淺「坐灘」軍艦馬德雷山號執行輪換任務，期間有兩艘中國充氣艇高速從菲艦左側駛至，其中一艘越過菲艦船首切入該艦右側航行。左側的充氣艇其後亦從菲艦前方切入右側，兩艘充氣艇交叉航行，其中一艘再次越過菲艦船首，從右側切回左側。

中國海警局發言人指，中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。菲方行徑侵犯中方領土主權，違反《南海各方行為宣言》，違背自身承諾，中方敦促菲方立即停止侵權行徑。中國海警將依法在中國管轄海域持續進行維權執法活動，堅決維護國家主權和海洋權益。菲律賓軍方則指，中國海警利用危險操作和水炮阻礙菲方在南海的補給任務，再次譴責中國最近對菲律賓合法、例行的輪調和補給任務進行無端脅迫和危險操作。