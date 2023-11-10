疑不滿環保團體堵路　77歲美籍律師槍殺2名示威者

巴拿馬有環保團體因不滿政府與加拿大一間礦業公司簽署新採礦合同，近日在首都巴拿馬城附近的高速公路堵路示威。期間，一名擁有美國與巴拿馬雙重國籍的77歲退休律師與環保團體發生衝突，律師用手槍擊斃2名示威者。他被控謀殺罪和非法持有槍枝罪，周三（8日）出庭後繼續還押。當地傳媒指，由於疑兇年事已高，或能避免牢獄之災。

疑兇達林頓（Kenneth Darlington）周二（7日）駕車駛過巴拿馬城以西約89公里的泛美高速公路，發現示威者設置路障導致交通堵塞，他從口袋掏出一把手槍，然後一邊清理路障，一邊與示威者爭吵。現場3名男子走近達林頓，試圖平息情況，他們質問「你為甚麼不開槍」、「你是否要殺人」，達林頓回應「他想做第一個？」。達林頓之後向其中2名男子開槍，其中一人當場死亡，另一人送院後不治身亡，二人均是教師。達林頓行兇後返回座駕，向同行女伴稱「走吧」，但女子拒絕並報警。

巴拿馬總統科爾蒂索（Laurentino Cortizo）通過社交平台向死者家屬表示哀悼，指達林頓的暴力在巴拿馬沒有立足之地。此前，示威者已抗議3周，堵路行動每天為企業造成高達8,000萬美元（約6.24億港元）損失，全國學校關閉逾一周，超過150萬次醫療預約受影響。

達林頓出生於巴拿馬，曾在2005年被發現在公寓中藏有AK47等多款槍枝，他聲稱槍枝屬個人收藏，法院裁定無罪釋放。他亦曾獲聘為巴拿馬會計師哈里斯（Marc Harris）的發言人，後者於2004年因犯洗錢和逃稅罪而入獄17年。