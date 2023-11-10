以巴持續談判　擬停火1至3天換哈馬斯放15名人質

以色列特拉維夫市內貼滿被哈馬斯挾持的人質照片。（Getty Images圖片）

英國傳媒周四（9日）引述知情人士指，以色列總理內塔尼亞胡曾拒絕停火5日換取巴勒斯坦激進組織哈馬斯釋放人質，以軍上月27日對加薩地帶發動地面戰後，雙方繼續透過第三國談判，以方要求哈馬斯交出人質名單，對方卻指不停火就無法提交。

知情者透露，哈馬斯上月7日突襲以色列並綁架人質到加薩，雙方談判讓哈馬斯釋放老弱婦孺，換取以色列停火5天，但以方拒絕，並發動地面戰。以軍進入加薩後，雙方經卡塔爾進行非直接談判，內塔尼亞胡態度仍然強硬，而談判內容改為哈馬斯釋放10至15名人質，換取以色列停火1至3日，以及讓更多援助運往加薩，包括少量燃料。

報道續指，哈馬斯最初提出的條件是交換囚犯、取得燃料和其他物資，現時的談判重點是以色列要求哈馬斯提供完整人質名單，列出人質名字及詳細的挾持情況，否則不會停止轟炸加薩。哈馬斯回覆稱，不停火就無法提供名單，估計約240名人質由不同組織拘押在加薩不同地點。知情者還稱，停火協議每次交到內塔尼亞胡手上，他都會提出更強硬要求。

美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯本周較早前到訪埃及和以色列，他周四在卡塔爾首都多哈，與該國總理阿勒薩尼和以色列情報部門摩薩德局長巴尼亞（David Barnea）會面，討論哈馬斯釋放人質和允許向加薩運送人道主義燃料等問題。