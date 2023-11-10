氣候危機加劇傳播風險　FDA批准首款基孔肯雅熱疫苗

由蚊子傳播的疾病「基孔肯雅熱」過去15年至少有500萬宗病例，美國食品及藥物管理局（FDA）周四（9日）公布，已批准首款基孔肯雅熱疫苗「Ixchiq」，用於接觸該病毒風險較高的成年人。

基孔肯雅熱常目於非洲、東南武及部分美洲地區，隨着氣候變化危機加劇，該病可能擴散到其他地方。Ixchiq由法國生物科技公司瓦爾內瓦（Valneva）研發生產，含有基孔肯雅病毒的活弱化版本，可能會導致接種者出現類似感染的症狀。報告顯示，Ixchiq最常見副作用包括頭痛、肌肉和關節疼痛、發燒、注射部位壓痛和疲倦。近2%的接種者出現嚴重類似基孔肯雅熱的不良反應，需要醫療干預。FDA已要求瓦爾內瓦進行臨床研究，確保疫苗不存在嚴重風險。

FDA生物製品評估與研究中心主任馬克斯（Peter Marks）表示，感染基孔肯雅病毒可導致嚴重疾病和長期健康問題，尤其對於老年人和患有基礎疾病的人，今次批准解決未滿足的醫療需求，是預防治療選擇有限的潛在衰弱疾病的重要進步。