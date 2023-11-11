神秘B21隱形轟炸機　首次公開試飛

美國空軍第一架量產前B21隱形轟炸機「突襲者」（Raider）在美國加州帕姆代爾市（Palmdale）42廠試飛。美西時間周五（10日）上午，當地網友拍下B21飛過藍天的畫面上傳社交網，引發瘋傳。

美軍發言人周五證實，B21隱形轟炸機當地早上7時左右起飛，並於早上8時半左右安全着陸。儘管B21在高度保密狀態，美國空軍仍讓B21的模樣曝光，現在更進一步首次公開試飛，其造型與性能再度引起軍事迷討論。「突襲者」最引人注目之處是機上的發動機噴嘴埋得更深，並減小表面凸起，據信相關設計有助於提高B21的隱形性能。此外，「突襲者」去掉了B2的鋸齒狀後緣，提高低空執行打擊任務穩定度。

B21隱形戰略轟炸機去年12月2日亮相，它具備同時投射常規彈藥及核武的能力。美國空軍2015年10月向美國空軍與防務公司諾斯諾普格魯曼批出合約，2018年12月通過關鍵設計審查，首架飛行測試飛機今年第2季首次接通電源。B21如今試飛，距離通過關鍵設計審查接近5年，整個項目落後B2隱形戰略轟炸機1.25年。B2隱形戰略轟炸機1989年7月17日首次飛行時，距離通過關鍵設計審查3.75年、距離首次公開展出238天。