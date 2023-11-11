何立峰與耶倫周結束兩日會談　重申中美不尋求經濟脫鉤

耶倫（左）與何立峰（右）在三藩市會談。圖為兩人今年7月在北京會晤。（Getty Images 圖片）

中國副總理何立峰與美國財長耶倫周五（10日）結束在三藩市的兩日會談，美國財政部在會後發表聲明，指兩人就雙邊經濟關係，以及一系列廣泛議題，包括合作和分歧領域，進行坦誠、直接和建設性的討論，雙方同意保持密切聯繫，何立峰歡迎耶倫再訪華，耶倫期待明年訪華。

耶倫在記者會重申，美方無意與中國脫鉤，雖然美方運用經濟工具來保護國家安全利益，但美國亦希望美中之間建立健康穩定的經濟關係，令雙方受益，並為美國公司和工人提供公平的競爭環境。

耶倫強調，兩國負責任地管控雙邊經濟關係的重要性，美國對中國非市場政策和做法的廣度和規模，以及由此對美國工人和企業造成的影響表示關注。雙方同意加強溝通，盡可能解決分歧，避免誤解導致升級局勢，並承諾在經濟、金融穩定和監管問題上合作。

耶倫在會上強調俄羅斯需要終止對烏克蘭的戰事，指出中國企業不可以提供任何材料予俄方的國防工業。2人亦討論以巴衝突，耶倫表示要防止中東衝突升級和擴大。