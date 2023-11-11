親以組織質疑事先知哈馬斯突襲　英美傳媒否認

親以色列媒體監督組織「誠實報道」（HonestReporting）日前指控4間英美傳媒，事先得悉巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯會突襲以色列，涉事傳媒否認。誠實報道執行董事霍夫曼（Gil Hoffman）周五（10日）澄清，他們只是提出質疑，認為涉事媒體否認指控的理據適當。

誠實報道周三（8日）發文指控，路透社、美聯社、美國有線電視新聞網絡（CNN）和《紐約時報》多名合作的巴勒斯坦攝影記者，在哈馬斯上月7日攻入以色列一刻已身處邊境拍照，有與哈馬斯協調嫌疑，質疑相關記者有否事先向上述媒體報料。以色列總理內塔尼亞胡指摘相關記者是反人類罪的幫兇，而上述媒體均否認指控，其中路透社指摘誠實報道以提出道德問題為名，發表毫無根據猜測，為新聞工作者帶來嚴重風險。

霍夫曼強調，誠實報道並未聲稱知道媒體事先得悉哈馬斯行動，全部4間媒體都說它們事先不知情後，自己如釋重負。他強調，誠實報道只是提出問題，但沒有給出答案，他仍然認為質疑合理，而相關媒體回答充分，有些人卻拿着誠實報道的文章假裝他們知道答案，例如以色列政府、內閣部長及社交平台上各種人物。誠實報道亦發聲明譴責針對真正新聞工作者的暴力或死亡威脅。