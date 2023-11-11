紐約市長涉收土耳其捐款　FBI扣查電子設備

美國傳媒周五（10日）報道，聯邦調查局（FBI）近日扣查紐約市長亞當斯（Eric Adams）個人電子設備，調查其競選團隊涉嫌於2021年與土耳其政府合謀接受非法外國捐款。亞當斯競選團隊同日指，亞當斯正與聯邦當局合作，已主動報告至少一宗不當行為，亞當斯本人目前未受指控。

知情人士透露，民主黨籍的亞當斯周一（6日）在紐約曼哈頓出席活動後，FBI探員手持法院搜查令登上亞當斯的車輛，檢走至少兩部手機和一部平板設備複製數據，數日後歸還亞當斯。FBI探員本月2日已搜查亞當斯的25歲首席籌款人薩格斯（Brianna Suggs）住所，搜查亞當斯競選團隊違反競選財務法的證據。

今次是首次有競選捐款調查直接觸及亞當斯本人，他發聲明強調自己作為一名前執法人員，希望其所有員工都能遵守法律，全力配合任何形式調查，而自己沒有甚麼可隱瞞。亞當斯曾捲入不法爭議，他2013年當選紐約布魯克林區長時，被指以不正當手段向團體募集資金，其辦公室則為相關團體處理事務。亞當斯辦公室當時承認有過失，未來將遵守法律。