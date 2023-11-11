以軍襲加薩醫院　傳平民舉白旗遭哈馬斯射擊

以色列國防軍周五（10日）至周六（11日）轟炸加薩地帶多間醫院，指控是巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的指揮中心。巴勒斯坦紅新月會指摘，以色列故意以醫院為目標，是迫使平民撤出加薩。以軍發言人哈加里指，過去兩天已有超過10萬名加薩居民向南逃亡。網傳影片則顯示，有大批加薩居民舉着白旗撤離，據報途中仍遭哈馬斯武裝分子射擊。

加薩最大醫療機構西法醫院周六凌晨發生激烈戰鬥，以軍襲擊醫院前門、狙擊手在附近開槍，對患者和難民造成恐慌。西法醫院院長薩爾米亞（Muhammad Abu Salmiya）稱，醫務人員將陪伴患者直至最後一刻。在聖城醫院，院內停電，醫生需用手機照明進行手術。世界衞生組織總幹事譚德塞指，對西法醫院附近空襲極為不安，許多醫務人員被迫離開醫院。世衞非常關切病人、醫務人員和避難者安全，他們需立即得到保護。

以軍阿拉伯語發言人阿德雷（Avichay Adraee）則指，最新射向西法醫院的火箭彈是加薩恐怖組織試圖襲擊以色列時，發射失敗而落入醫院。《耶路撒冷郵報》報道，以軍周五安排加薩兩間醫院人員，經人道主義走廊運送患者撤離，卻被哈馬斯阻止。