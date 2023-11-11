美韓防長下周會晤　商終止韓朝《九一九軍事協議》

文在寅（左）和金正恩（右）早年在平壤簽署《九一九軍事協議》。（Getty Images圖片）

南韓防長申源湜與美國防長奧斯汀下周一（13日）將在南韓首爾舉行韓美安保會議（SCM），討論終止韓朝《九一九軍事協議》。

南韓國防部高官周六（11日）表示，韓美防長在討論同盟事宜的過程中，將自然而然地就終止《九一九軍事協議》交換意見。申源湜10月初任防長後，曾公開指出《九一九軍事協議》設定的飛行禁區限制南韓軍方監察北韓軍隊前沿地區挑釁迹象的能力，將盡快推進終止協議。若奧斯汀今次公開表明支持韓方立場，預計南韓內部會加快推動相關討論。

另外，一名美國高官周五（10日）指美國總統拜登下周三（15日）在加州三藩市與中國領導人會面時，將表明支持朝鮮半島無核化的立場。兩位領導人主要就觸及美中利益相關的地區紛爭交換意見，而美方留意到近期北韓和俄羅斯關係快速發展，北韓直接向俄羅斯提供武器裝備等情況，美方計劃向中方對北韓類似行為提出擔憂。同時，美方將再次表明準備好「對朝外交」，同時會採取措施遏制挑釁，以實現半島完全無核化。

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