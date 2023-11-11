機動戰車駛沖繩本島公路　引居民不安

日本傳媒周六（11日）報道，日本自衞隊與美軍周五（10日）起在日本全國多地舉行大規模軍演，至本月20日結束。在周六凌晨，與坦克車具有同等火力水平的機動戰車在沖繩縣那霸市公路行駛，是首次有機動戰車在沖繩本島公路行駛。沖繩縣政府表示，居民對於使用公路進行大規模演習感到不安。

日本派出3萬名陸海空自衞隊成員，聯同約1萬名美軍在沖繩等地聯演，一架航空自衞隊C2運輸機周五降落那霸機場，並卸下一輛隸屬陸上自衞隊的16式機動戰車，戰車於周六凌晨由那霸機場沿公路駛往附近的自衞隊基地。沖繩縣政府表示，已向沖繩防衞局口頭表達擔憂，指出利用公路進行大規模演習引起縣民憂慮。

另一邊廂，日本首相岸田文雄於周六出席航空自衞隊埼玉縣狹山市入間基地舉行的航空檢閱儀式。他向部隊發表演說，警惕中國和俄羅斯轟炸機在日本周邊聯合飛行，單方面改變現狀的嘗試正在加強。他又指，會迅速推進完善長程導彈作為對敵基地攻擊能力。對於與英國、意大利共同開發下一代戰機，岸田期待集結三國技術，開發能夠確保航空優勢的優秀戰機。