萊希隔11年訪沙特　稱加薩需實際行動

沙特阿拉伯首都利雅德將於周六（11日）舉行伊斯蘭-阿拉伯特別聯合峰會，沙特外交部指該國原定主辦伊斯蘭合作組織峰會和阿拉伯聯盟峰會，特別聯合峰會將取代上述兩場單獨峰會。今次的特別聯合峰會是針對加薩地帶的局勢舉行，各國認為有必要共同努力並提出統一的集體立場。

與會的伊朗總統萊希周六上午抵達沙特，是伊朗總統自2012年以來首次訪問沙特。沙特與伊朗於2016年斷交，在中國斡旋下兩國代表今年4月宣布正式恢復外交關係。在出發前，萊希表明加薩需要的是行動，不是「得把口」，回教國家的團結非常重要。陪同萊希出訪的伊朗外長阿卜杜拉希揚指，特別聯合峰會將向區內的戰爭販子發出強烈信息，停止在巴勒斯坦的戰爭罪行。阿卜杜拉希揚稱，美國表示不希望戰爭擴大，並已向伊朗和幾個國家發出信息，但這些聲明與美國的行動不一致，加薩的戰爭機器掌握在美國手中，美國正在阻止加薩停火並擴大戰爭，世界必須看到美國的真實面目。

同日，以色列傳媒引述消息指，以危列國防軍準備擴大地面戰範圍，預計在加薩戰鬥長達一年，達成戰爭的第四階段、即新政府進入加薩，新政府將不是巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯，亦不是由伊朗支持。