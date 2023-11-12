【東方日報世界視線】美政府內外俱失　中俄印擴展實力

美國在上世紀五、六十年代扶持及幫助重建戰後的歐洲和日本，當時是值得跟隨、信任的老大；但到今天，它連自己的盟友也謀求侵吞打壓，有分析認為，主要原因是美國軍事及經濟不斷轉弱，故此不能不侵佔盟友的利益，更以打壓方式以防被取替。國際上不少分析家指出，拜登政府是美國有史以來最失敗的政府，帶來美國前所未有的衰敗，更令對手愈來愈強大。

美國及其盟友逐漸失勢下，如今只希望可拉攏印度，在金磚國家體系及「全球南方」產生破壞作用，特別是加劇中印的敵對競爭。不過，今年9月在印度舉行的二十國集團（G20）峰會，似乎看到中印建立了一定的默契。或許早在今年8月於南非舉行的金磚國家峰會，習近平就和印度總理莫迪建立共識，習不會出席G20峰會，避免在不成熟的時機會見拜登。

拜登政府被指最大的敗筆，是誘發了俄烏戰爭，如今烏克蘭、德國、歐盟都一團糟，連美國也一樣，推翻普京政權失敗，要令俄羅斯經濟及軍事潰敗亦失敗。隨着以巴衝突爆發，預期油氣價格飆升，俄羅斯經濟估計明年增長甚至比俄烏戰爭前更高。

此外，2014年之前，俄羅斯是糧食入口國，由於2014年西方報復俄羅斯收回克里米亞，對俄國實施制裁，俄羅斯則以農產品禁運令作回應，禁止西方的產品包括肉類、蔬菜、水果、芝士與奶製品進口。如今俄羅斯竟搖身一變成為世界糧食出口大國，這如同美國以為對中國實施晶片出口限制，就能有效制裁及打擊，但如今中國竟成功生產7納米晶片。西方國家完全低估中、俄的能力，亦向全世界宣揚這些理念，結果連自己也深信不疑。而西方的軍事及商業情報被嘲處於休眠狀態，連中、俄這些發展都無法掌握，又如何能有效對抗？

更有分析家批評美國政府搞出的鬧劇，是連同印度、美國、阿聯酋、沙特阿拉伯、法國、德國、意大利和歐盟，推出「印度-中東-歐洲經濟走廊」這龐大基建計劃，在G20峰會期間簽署了諒解備忘錄，共同承諾在2027年前共同籌資6,000億美元，以小巫抗衡中國「一帶一路」的大巫，沙特承諾提供200億美元作啟動。美國被質疑為何不是帶頭出資，難道只是想坐順風車，或是搞公關宣傳的無米粥？更確切的應是美國無利不為！

柏林自由大學哲學博士 史文鴻