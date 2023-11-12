傳烏軍官協調炸北溪管道　繞過澤連斯基

波羅的海北溪1號及2號天然氣管道去年9月被人蓄意炸毀，美國《華盛頓郵報》上周六（11日）報道，一名與情報部門關係密切的烏克蘭高級軍官在事件發揮核心作用，他接受上級少將命令，後者最終向烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內報告。報道指，相關行動刻意繞過烏克蘭總統澤連斯基進行。

知情人士透露，48歲的烏軍上校切爾文斯基（Roman Chervinsky）是炸北溪管道行動協調人。該行動中，一個6人小組以虛假身份租用一艘帆船，並使用深海潛水設備在天然氣管道上放置炸藥，而切爾文斯基則負責管理該小組的後勤和支援。他透過律師否認在北溪管道事件中扮演任何角色，指摘所有關於他參與襲擊的猜測都是由俄羅斯宣傳機構散布，沒有任何根據。

切爾文斯基曾在烏克蘭特種部隊服役，並向烏軍少將哈努什恰克（Viktor Hanushchak）匯報。他去年7月策劃俄軍飛行員叛逃烏克蘭，但今年4月被指控未經許可擅自行動，並在行動中洩露烏克蘭機場的坐標，招致俄羅斯火箭彈襲擊，造成1名士兵死亡，17人受傷。他目前因涉嫌濫用職權，關押在基輔一所監獄。哈努什恰克曾公開稱，該行動得到烏克蘭武裝部隊批准。

切爾文斯基強調自己奉命行事，被捕和起訴是因自己批評澤連斯基及其政府，而遭政治報復。他曾公開懷疑澤連斯基親信、烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）為俄羅斯從事間諜活動。知情人士指，烏克蘭針對俄羅斯軍隊的秘密行動，包括炸毀北溪、俄軍飛行員叛逃等，均繞過烏克蘭總統，行動計劃和執行直接向扎盧日內報告。