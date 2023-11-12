特朗普擬設營關押非法移民　剝奪子女公民權

移民問題是美國2024年大選焦點，美國《紐約時報》上周六（11日）披露，前總統特朗普計劃一旦當選，將嚴格打擊非法移民，設立拘留營關押並驅逐他們，又打算剝奪他們在美國所生子女的公民權。總統拜登競選團隊抨擊特朗普計劃極端，其勝選方式是將賭注押在一個恐懼和分裂的國家上。

報道指，特朗普將重新實施他任內邊境政策，包括禁止回教國家公民入境，並以移民攜帶結核病等其他傳染病為由，拒絕庇護申請。他計劃在全國搜捕未經許可的移民，每年將數百萬人驅逐出境；又擬重新指示聯邦特工、共和黨執政的州地方警察和國民警衞隊，調派到移民和海關執法部門。

拜登競選團隊發言人穆薩發表聲明警告，若特朗普再次被允許接近橢圓形辦公室，等待美國人民的將是可怕現實；他和其心腹的極端、種族主義、殘酷政策旨在煽動恐懼和分裂美國人。但拜登的邊境政策也受爭議，儘管競選承諾不修建邊境圍牆，政府今年9月卻公布計劃在德州南部斯塔爾郡修建約32公里的新圍牆，並在上月豁免26項保護環境和物種的聯邦法律，以加快建設進程。圍牆牆身被要求採用可移動式設計，環保人士質疑對動物棲息地構成更大風險，支持加強邊境安全人士則認為圍牆強度不足。