加薩最大醫院3嬰兒死亡　以軍否認包圍攻擊

以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯的戰事持續，加薩飽受狂轟猛炸。哈馬斯控制的加薩衞生部門表示，當地最大醫院在激烈戰鬥中停止運作，3名初生嬰死亡。以色列軍方表示，已準備好周日（12日）從該醫院撤離嬰兒。世界衞生組織則稱，與該醫院失去聯繫。

加薩衞生部門主管布爾什（Munir Al-Bursh）表示，容納大量患者和難民的西法醫院（Al-Shifa Hospital）在上周五至六（10至11日）連夜有兩名初生嬰兒死亡，原因是有一枚炮彈擊中附近，導致初生嬰病房保溫箱的發電機關閉，至周六早上再多一名嬰兒死亡。他指，醫生正搶救另外36名嬰兒，又稱在以軍不斷攻擊下，醫院多個部門已停止運作，他們亦被困在其中。

以色列軍方表示，正在該醫院附近與哈馬斯展開持續激烈的戰鬥，但否認包圍或攻擊醫院，院內亦沒發生槍擊事件。以方又稱，在醫院避難的醫生、患者和數千名難民必須離開，以便他們對付哈馬斯，以方將與任何想安全離開的人協調，並將疏散兒科病房的嬰兒到另一間更安全的醫院。但醫護人員指出，如轉移病人，可能導致他們死亡；巴勒斯坦官員亦指，以軍炮火對離開的人構成危險。