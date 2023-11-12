美航母抵阿拉伯海　或入波斯灣懾伊朗

美國以防止以巴衝突擴大升級為由，目前分別在東地中海及中東地區海域部署航空母艦福特號及航空母艦艾森豪威爾號。周日（12日）的飛機動態即時數據顯示，艾森豪威爾號當天駛至阿曼對出的北阿拉伯海，意味隨時駛入波斯灣。

艾森豪威爾號本月3日在東地中海與福特號會師聯合行動後，本月4日經埃及蘇彝士運河南下前往紅海，正式進入美國中央司令部轄區。阿拉伯海是印度洋一部分，北面是阿曼灣及波斯灣，這兩個海灣由霍爾木茲海峽連接。對上一艘穿越霍爾木茲海峽進出波斯灣的美國航空母艦，已經是2020年11月的尼米茲號；外界關注艾森豪威爾號會否進入波斯灣在伊朗南部施展威懾，抑或與伊朗保持距離留在阿曼灣戒備。

另一方面，美國國防部上周四（9日）發布的照片顯示，神盾驅逐艦卡尼號上周一（6日）過航蘇彝士運河由紅海駛回東地中海。該艦上月18日經同一條航道由東地中海前往紅海，翌日隨即自以巴爆發新一輪衝突以來，首度與伊朗支持的也門叛軍青年運動交手，在紅海實施防空作戰，擊落一批飛往以色列南部地區的青年運動巡航導彈及無人機。