「從河流到大海」　親巴人口號惹爭議

以色列對巴勒斯坦加薩地帶發起新一輪軍事行動後,全球多地爆發多場支持巴勒斯坦人的集會及示威,當中最常出現的抗議口號「從河流到大海」(From the River to the Sea,意指橫跨約旦河到地中海之間的地帶)成為焦點。認同者指它代表建立巴勒斯坦國的訴求,反對者主張這是呼籲種族滅絕以色列。

沙特阿拉伯上周六(11日)在利雅得舉行阿拉伯國家聯盟及伊斯蘭合作組織聯合峰會,伊朗總統萊希在發言時引用這句有爭議性的口號。這句說話最早追溯至1960年代巴勒斯坦民族主義運動發展初期,時間是回教激進組織哈馬斯成立25年前;它呼籲回到英國控制下的巴勒斯坦邊界,即是以色列1948年正式建國前。「從河流到大海」代表巴人建立獨國的希望,領土包括毗鄰約旦河的西岸地區及接壤地中海的加薩地帶。

「從河流到大海」也代表現今以色列國土範圍,加上多年來被哈馬斯採用,因此支持以色列的陣營認為,它有「消滅以色列及猶太民族」並由巴勒斯坦國取代的意思。美國國會上周二(7日)通過對巴勒斯坦裔民主黨眾議員特萊卜(Rashida Tlaib)的正式譴責,指她擁護及捍衞這句「被廣泛視為呼籲以暴力摧毀以色列國的種族滅絕行為」說話;白宮亦批評該主張是製造分裂,指很多人認為它是有害的反猶太口號。

本身是猶太人的紐約市立大學教授貝納特(Peter Beinart)認為,「從河流到大海」暗示一種不存在猶太人國家的未來願景,但其含義應該取決於語境。他說:「若來自哈馬斯武裝分子口中,我會感受到威脅;若來自我認識、抱有平等及相互解放願景的人士口中,我不會感受到威脅。」曾經參與以巴和談的英國牛津大學研究員哈利迪(Ahmad Khalidi)稱,以巴兩個民族可以在河流到大海之間獲得自由。