【東方日報世界視線】以色列久戰必敗　哈馬斯政治大勝

隨着以色列極右政府籠絡其他黨派組織好戰時內閣，透過接觸卡塔爾中介救出一些人質，以狂轟濫炸、斷水電能源及食物迫使加薩北部巴勒斯坦民眾遷往南部，與美國政府建立軍事行動的共識並等候美軍部署完成，包括軍艦進入以色列海岸，以及在中東軍事基地做好防禦工作，以軍如今有步驟地入侵加薩地帶。

儘管以軍宣稱已成功分割南北加薩兩地，但無疑要全面摧毀切斷兩地的地道聯繫，以及剿滅這地區的哈馬斯戰士，還要一段時間。目前以軍在加薩北部的圍堵，並計劃深入清剿哈馬斯戰士，仍有極大變數。

歐洲有軍事專家估計，即使以色列政府真的不計軍隊死傷代價，不理國際譴責，以及不顧支持巴勒斯坦的伊朗盟友團隊大有可能加入支援，也起碼要兩、三個月才可完成，期間就有各種外力變數的角力及演變。

以軍至今的狂轟濫炸，估計只能打擊極小部分哈馬斯的實力；相反，以軍的行動已招惹到黎巴嫩真主黨、伊拉克什葉派戰士及也門胡塞武裝戰鬥力量的介入。不過，這一切只說明是阿拉伯什葉派的主動介入，支援遜尼派的哈馬斯弟兄，仍然未有伊朗的主動介入，而美國及以色列的情報都顯示，伊朗政府對哈馬斯10月7日的突襲以色列感到驚愕，如今伊朗還在觀望以國軍事行動的強度及進度。

右派以色列報章最近的民意調查結果顯示，86%受訪者認為，總理內塔尼亞胡要為今次哈馬斯的突襲成功負責，因為無論是情報或邊境防衞都失敗。此外，雖然60%受訪者支持地面軍事行動，但其中一半認為行動應短暫，如果拖下去，只會岌岌可危。

戰爭只是政治的延伸，今次哈馬斯的突襲行動達到了空前有利的政治成果，首先是長達一年、美國協助推動的沙特阿拉伯與以色列建交談判，面臨重重障礙。內塔尼亞胡政府之前其實一直姑息哈馬斯，向約旦河西岸拓展殖民區，而哈馬斯今次突襲，是向西岸巴勒斯坦兄弟揭示以色列欺善怕惡的醜行，希望能夠團結，不能受以色列擺布和欺負。

此外，早前二十國集團（G20）峰會推出的「印度-中東-歐洲經濟走廊」計劃，也刺激了哈馬斯及中東什葉派回教勢力，擔心這會讓以色列有更重要的政治及經濟角色，會對巴勒斯坦為所欲為，因此要予以打擊。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻