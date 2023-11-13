用盡燃料及受轟炸　加薩兩大醫院停止運作

以巴衝突持續，加薩兩大醫院周日（12日）宣布因用盡燃料及受轟炸需要停止運作，以色列表示仍在努力協助從加薩最大的西法醫院撤離嬰兒，但受到巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的干預，又指哈馬斯阻止向醫院運送300公升燃料。

加薩最大醫院西法醫院及其他醫院是戰事焦點，這些醫院幾乎無法照顧病患，每天都有更多民眾因為以色列的猛烈空襲而受傷。西法醫院由於停電，新生嬰兒被迫拿出恆溫箱，放在普通床上。加薩衞生官員周日表示，以色列空襲摧毀了西法醫院的心臟科病房。

以色列軍方否認故意針對該醫院發動襲擊，並指摘哈馬斯利用醫療設施或醫院下方的隧道藏身，哈馬斯否認指控。巴勒斯坦紅新月會表示，加薩第二大醫院聖城醫院已用盡燃料，再也無法運作，醫護人員仍試圖在缺電情況下治療病人。

聯合國的人口基金會、兒童基金會及世界衞生組織聯合呼籲結束對加薩醫院的持續攻擊。聯合國分管人道主義事務的副秘書長格里菲斯上周六（11日）在社交媒體上譴責針對醫院的襲擊，醫院應該是更加安全的地方，而不是戰場。