自稱香港玄學家徒弟　星洲風水師涉非禮女信徒

新加坡一名男風水師被指控斂財和非禮信徒，他自稱是香港某名知名玄學家徒弟，新加坡警方上周三（8日）證實接獲至少5名信徒報案，正調查事件。

信徒指控，現年40歲的涉事風水師至少非禮15名信徒，其中柯姓女子聲稱入門不到一個月時，風水師就撫摸她的大腿，有些信徒更被摟腰、摸臀，但各人只能盡量閃避，只有10人願意報警。黃姓女信徒稱，風水師多次威脅要下降頭，令受害者不願和他作對。

柯女續指，風水師會向每名新入門信徒收手續費，由數百到上千元（新加坡元，下同）不等，之後每個月須上供150元（約860港元）。黃女稱，風水師勸說信徒做法事斂財，有信徒最多花費逾10萬元（約57萬港元）。風水師嗜酒，會以供奉神明為由要求信徒買洋酒，一瓶要價2,000多元（約1.1萬港元）。

信徒透露，風水師高峰期有約100名信徒，其中60至70%是女性，近兩周已有約60名信徒離開，如今只剩20多人。有信徒向所謂香港師公求證，對方卻指涉事風水師非其徒弟，他雖曾學習兩三個月，但因不守規矩被逐出師門。柯女指風水師曾與女子婚內出軌，多次在神壇幽會，早年被人四處張貼海報。