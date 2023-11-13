傳拜登將拒絕反對台獨　中美峰會不發表聯合聲明

中美元首將於當地周三（15日）在加州三藩市會面，英國傳媒周一（13日）指中方將要求美國總統拜登明確表示反對台灣獨立，而非慣用字眼「不支持」，但拜登不考慮這樣做。中美領導人將不會發表聯合聲明，分析指反映兩國在原則問題分歧仍然非常大。

美國官員近日淡化外界對峰會的期望，指出會議不會有重大共識，特別在台灣局勢仍然緊張，美國和台灣明年均舉行大選，意味中美關係會顛簸，所以有需要加強高級別溝通。拜登將向中國領導人重申支持「一中」政策，同時表明中國干預台灣選舉將引發極嚴重憂慮。中國領導人則希望拜登反對台獨，知情官員指拜登只會清晰地進一步闡明涉台信息。

報道指，峰會將歷時逾4小時，採用即時傳譯。除了台灣問題，雙方還會討論南海、美國限制技術出口、芬太尼、人工智能等。中美元首不會一起用膳，中國領導人會與美國商界領袖共進晚餐，中方希望緩解美國商界對投資中國的疑慮，20多名來自艾奧瓦州的民眾亦會出席，包括曾於1985年在家接待中國領導人用膳的蘭德（Sarah Lande）。

美國前副助理國務卿華自強（Rick Waters）指出，中美領導人都想以最低成本防止兩國關係下行，問題是面對台灣問題、科技政策等因素時，兩國到底能令關係穩定多少。