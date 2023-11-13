美韓修訂戰略文件　加強應對朝核威脅

南韓國防部長申源湜與美國國防部長奧斯汀周一（13日）在首爾出席第55次韓美安保會，兩人於會上簽署應對北韓核導威脅的戰略文件《定制型威懾戰略》修訂版，是美韓時隔10年再修改該文件。二人會後舉行聯合記者會，申源湜警告北韓若發動戰爭，金正恩政權將面臨覆滅，取而代之的是南韓主導、基於自由民主基本秩序的兩韓統一。

《定制型威懾戰略》目的是應對北韓核武和大殺傷力武器威脅，美韓於2013年10月簽署，雙方認為文件未能準確反映北韓核導威脅不斷加劇，於是積極討論修訂和完善內容，而文件屬於軍事機密，詳情無法對外公開。韓媒透露，修訂版的文件就北韓可能使用核武或大殺傷力武器，提出動用美國核武能力在內所有韓美同盟能力的應對方案。文件亦反映美韓在共享情報、共同策劃及執行等方面的延伸威懾戰略導向。

南韓官員表示，當前的延伸威懾僅依賴美國核戰力，當美韓核諮詢小組正式啟動，雙方將可共同策劃及執行南韓為美國核子作戰提供常規戰力支援等事宜。今次安保會議的核心議題，是加強核諮詢小組具體運作等延伸威懾執行力的方案。

申源湜和奧斯汀於會後見記者，申源湜強調韓美同盟是全球最強大的同盟，韓美聯軍正以「今夜就開戰」的姿態，維持堅定的應對態勢。奧斯汀表示，美韓就終止韓朝《九一九軍事協議》交換意見，將通過緊密協商處理此事。

即上「半島局勢」專頁