大阪疑現水質污染　居民血含致癌物質超標

日本大阪府攝津市河流、地下水、土壤等，被爆出懷疑受致癌物質PFOA（全氟辛酸）污染。京都大學今年9月開始，對1,000名攝津市居民展開血液檢測，昨日（12日）公布其中87人的檢測結果，發現其中31人血液中的PFOA值超標。京都大學及大阪當地民間組織計劃，將於年底前完成對1,000人的血液檢測。

據當地媒體報道，大阪府攝津市的河流、地下水、土壤及農產品，先前被驗出PFOA值超標，而相關調查發現，污染源頭可能來自當地的空調及化學品製造商大金工業工廠。

雖然大金工業工廠官網指出，自1980年代開始生產PFOA，並在2012年停止生產及使用PFOA。但大阪府2020年調查發現，攝津市一口井的PFOS（全氟/多氟烷基物質）及PFOA合計濃度超標，達22,000奈克/公升，為全日本最高，遠高於當年日本環境省暫定，河流、地下水PFOS及PFOA的合計濃度目標為50奈克/公升。至2021年，大阪市東淀川區2口井亦驗出濃度分別為4,800及2,200奈克/公升，反映水污染問題可能已擴至大阪市。