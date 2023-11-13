3男水中清垃圾兼尋寶　失主無盡感激

海洋污染問題日益嚴峻，不少有心人士會抽空參與海洋清潔活動。澳洲傳媒周日（12日）報道，昆士蘭省陽光海岸3名男子經常在河中清理垃圾，近日受委托從河底尋獲一隻價值3萬澳元（約14.9萬港元）復古手錶，事後獲失主無盡感激。

埃利奧特（Elliot Styles）和父親斯泰爾斯（Daren Styles）多年來一直與另一名友人懷特黑德（Michael Whitehead）在努薩河浮潛，除休閒外亦會經常清理從船上丟到河中的垃圾。斯泰爾斯表示，經常會從河底發現單車、釣魚工具、塑膠管和玻璃樽等雜物，不過偶爾也會發現寶藏。

埃利奧特數年前曾在浮潛期間發現一部運動相機，並在社交平台上發文尋找到失主，自此便經常為人們在河中尋找失物。而最近則收到一名失主求助，對方遊河期間意外跌落一隻擁有近50年的勞力士手錶，希望埃利奧特及斯泰爾斯協助尋回。他們最終不負所託，成功找回手錶並物歸原主。

在長期清理海洋和河道的熏染下，埃利奧特近日完成了海洋和南極科學學士學位，現正研究一篇關於攝入塑膠對海鳥造成影響的論文。他與斯泰爾斯和懷特黑德的行動日漸在社區備受讚賞和認同，除協助尋回失物外，他們希望未來能繼續堅持清理海洋，並鼓勵其他居民參與。