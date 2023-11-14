辛偉誠炒柏斐文惹右派不滿　黨友醞釀逼宮

英國首相辛偉誠周一（13日）革除柏斐文的內政大臣職務，並讓前首相卡梅倫「復出」任外交大臣，分析指執政保守黨現時的支持度大幅落後在野工黨，辛偉誠安排卡梅倫入閣是想注入中間派力量。惟此舉引來黨內右派不滿，下議員詹金斯（Andrea Jenkyns）已去信保守黨1922委員會，向辛偉誠逼宮。

卡梅倫入閣令不少保守黨人驚訝，中間派議員歡迎決定，但右派黨員認為這是向英國脫歐投降。卡梅倫表示，非常榮幸能在全球產生變化時出任外相，明白前首相「回鑊」任閣員是不常見，但希望自己出任首相6年及帶領保守黨11年能帶來有用經驗、人脈和知識，儘管過去與辛偉誠有分歧，但他仍會跟隨政府的立場。首相發言人指，辛偉誠重組內閣目標是創造更強大、團結的隊伍，專注於履行承諾。

辛偉誠踢走屬右派的柏斐文，令該陣營的保守黨員不滿，詹金斯致函1922委員會主席要求對辛偉誠的黨魁地位發起不信任投票。若要啟動不信任投票，350名保守黨下議員中，至少要有53人去信1922委員會。英媒指，柏斐文今後可能會集中準備競逐黨魁。