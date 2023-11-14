美韓即時共享預警衞星資訊　強化對朝監視

第55次美韓安保會議周一（13日）在南韓首爾舉行，美國國防部長奧斯汀及南韓國防部長申源湜出席。雙方就即時共享預警衞星資訊達成協議。韓軍可望實現24小時監視北韓核導設施，將大幅縮短攔截時間及消除偵測盲點。

韓軍偵察機具備對北韓全境訊號情報收集能力，但影像情報取得能力欠缺，八成以上對朝衞星情報依賴美軍戰略資產。南韓國防部認為，如美軍預警衞星資訊與南韓即時共享，將進一步提升對北韓導彈偵測及應變能力。尤其是在地球曲率限制早期探測北韓發射導彈情況下，即時情報共享能大幅縮短作戰反應時間。有分析認為，去年12月成立的美國太空軍駐韓部隊同美國太空司令部預警衞星資訊共享系統實現互聯，今後韓軍將建構對接駐韓美軍伺服器及即時共享情報系統。

韓軍擬於本月30日發射首顆偵察衛星，之後發射4顆高性能影像雷達搭載衞星、一顆電子光學和紅外線設備搭載衞星。在上述基礎上即時取得美軍預警衞星情報，有助強化對朝監視網路。同時，美國針對高超音速導彈等新型威脅不斷升級太空預警系統，除了已啟用的國防支援計劃、天基紅外線系統外，美韓還能共享美國新開發的探測衞星資訊。