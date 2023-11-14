美B1轟炸機中央司令部責任區執勤　8日內第3次

駐中東美軍接連遇襲之際，美國中央司令部周一（13日）公布可攜帶核彈頭的B1遠程轟炸機在中央司令部責任區執行任務，是8日內第3次，展示美軍快速投射力量的能力。

中央司令部沒有公開任務詳情，發放的照片可見B1轟炸機曾在空中加油。本月初，美國海軍艾森豪威爾號航母打擊群抵達中東，B1轟炸區在區內展開行動，美軍於11月5日公布一架隸屬於第912遠征空中加油中隊的空軍KC-135同溫層加油機在區內一個秘密地點為一架B1轟炸機空中加油，同時在中央司令部責任區上空執行轟炸機特遣部隊任務。同月8日，美軍再公布B1轟炸機在F16戰機護航下，於中央司令部責任區上空執行任務。

另一邊廂，黎巴嫩廣場電視台周一晚報道，美軍周日（12日）空襲敍利亞東部代爾祖爾省兩處親伊朗民兵設施後，駐敍美軍在過去一天遭遇至少5次襲擊，其中一次是「抵抗運動」發射的6枚火箭彈擊中美軍奧馬爾油田基地，但消息人士沒有透露襲擊有否造成損失。另一次是針對哈塞克省美國空軍基地的無人機襲擊，俄媒指事後有美國飛機從空軍基地起飛。