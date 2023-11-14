加薩兒童醫院地底藏哈馬斯指揮所　或曾扣押人質

以色列國防軍周一（13日）公開證據指控，巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯利用加薩城一間兒童醫院地底作為指揮和控制中心，並可能曾把人質扣押在該處。以軍不排除有武裝分子可能已經帶着病人，撤離了醫院。

國防軍發放一段發言人哈加里在上述地下設施拍攝的影片，他指以軍早前在蘭蒂西兒童醫院與武裝分子戰鬥時發現地下設施，內有武器和相信用來扣押人質的房間。其中一間房看起來像客廳，窗簾覆蓋瓷磚牆，還有從今年10月7日開始的警衞輪班日曆，那是哈馬斯突襲以色列當日。毗鄰的房間有一張椅子，有一件女性衣服，櫈腳旁邊有繩子，相信曾用來約束人質。椅子上方是一部世界衞生組織捐贈的設備，設備上面放着一個嬰兒奶瓶，地下有尿片包裝袋。

哈加里表示，地下設施內還有一輛電單車，可能是用來把人質從以色列運到加薩，另有疑似臨時浴室、廚房和通風管道。以軍亦搜獲大批武器，包括自殺式炸彈背心、手榴彈、AK47突擊步槍、爆炸裝置、火箭彈和其他武器。在醫院附近，一名哈馬斯高級突擊隊員居住的公寓大樓旁邊，士兵發現一個由防爆門覆蓋的隧道入口，哈加里沒有透露隧道是否到達醫院。

以色列周一已派出法醫小組調查人質是否確實被關押在該處，哈加里指摘哈馬斯利用醫院作為戰爭工具，以色列的戰爭是針對哈馬斯，不是加薩人，尤其是病人、婦女或兒童，哈馬斯卻把他們當作人肉盾牌。他說，以色列已幫助蘭蒂西醫院及加薩北部戰鬥最激烈的其他醫院撤離。