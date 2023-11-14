華財長籲APEC　構建更緊密區域供應鏈

中國財政部周二（14日）發布消息指，財政部部長藍佛安出席周日至周一（12至13日）在美國三藩市舉行的第30屆亞太經合組織（APEC）財長會。他呼籲各方加強宏觀經濟政策協調，推進貿易投資自由化便利化，構建更緊密的區域產業鏈供應鏈，共建開放型亞太和世界經濟。

會議主要討論全球和區域經濟金融形勢、現代供給側經濟學、可持續金融、數碼資產等議題。藍佛安指出，當前世界經濟復甦勢頭不穩，動能減弱，貿易投資趨於疲軟，可持續發展任務艱巨；但強調今年來中國經濟持續回升向好，仍是世界經濟穩定增長的重要引擎。他表示，中方將積極推動高質量共建「一帶一路」的八項行動，支持亞太經濟體深化供給側改革，加快現代化進程，為全球共同發展提供新的動力。

藍佛安又介紹中國推動實現雙碳目標、促進可持續金融發展的經驗，呼籲APEC經濟體加強合作，以實際行動共同推動本地區綠色發展和能源轉型，加快落實2030年可持續發展議程。會議期間，他分別與美國財長耶倫、印尼財長英卓華、澳洲財長查默斯，以及新加坡總理公署部長、財政部及國家發展部第二部長英蘭妮會面。