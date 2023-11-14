顧立雄稱陸未有能力攻台　台美安全合作涵蓋全領域

台灣國安會秘書長顧立雄周二（14日）表示，中國大陸不太可能在2027年之前有能力以兩棲登陸佔領台灣，並強調台灣與美國在安全議題的關係緊密，合作涵蓋所有領域，但需要保持低調，而美國亦迫切地加強台灣自衞能力，包括訓練台軍。

顧立雄認為，大陸武攻台灣不會在不久的將來發生，至少不會在1至2年內發生，大陸雖然宣稱擁有台灣主權，但並未做好攻台準備。他指，台灣將以反艦導彈、海馬斯防空系統、無人機、標槍反坦克導彈等機動性武器，讓大陸攻台行動與登陸戰變得更加困難。台美的安全合作仍然密切，華府持續推動台灣的國防改革、全社會韌性和不對稱作戰能力，美國對台海危機比台灣有更強的迫切感，台灣會透過加強防禦能力繼續推遲解放軍的攻台時間表。

顧立雄續指，陸美雙方對台灣在內的核心議題都有根本分歧，相信即將登場的中美領導人會議還是會淪為各說各話，在台灣問題上雙方都不太可能讓步，但中美峰會是必要的，這是美國在兩國關係緊張時管控風險的機會。他估計明年將是不穩定的一年，因為有台灣大選、以巴戰事、俄烏戰事、美國大選，若台灣副總統兼民進黨總統參選人賴清德勝選，北京一定加強對台施壓，但不相信大陸會在台灣大選後採取軍事行動，目前未發現陸方有所準備或有能力這樣做。惟大陸進行灰色地帶行動是無可避免，包括加強軍事恐嚇和經濟脅迫。

對於美國加州三藩市當地周二（14日）起召開的亞太經合組織（APEC）峰會，顧立雄指正爭取代表台灣出席的台積電始創人張忠謀和美國總統拜登進行一對一會面。美國國務院則表示，對於峰會期間的具體雙邊會議沒有任何消息可宣布，但拜登期待並歡迎台灣代表與會。一位知情台灣官員表示，台灣在過去幾年的APEC峰會亦曾提議與美國領導人會談，今次安排需取決於拜登行程是否許可。