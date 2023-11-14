中美元首會晤備受關注　料談多項議題

中國國家主席習近平周三（15日）將在美國加州三藩市，與美國總統拜登會晤。雙方預計談論多項議題，包括台灣、南海、俄烏戰爭，以及以巴問題等。

台灣●拜登預計將向中方提出維護台海和平穩定的願景，期望北京不干涉台灣選舉，並重申美方支持「一中政策」，不支持台灣獨立，但不樂見台海現狀片面改變。中方一貫立場是「反台獨」，反對「一中一台」等，強調美國不要「說一套做一套」。

南海●拜登可能會要求中方停止在國際水域不安全攔截美國船隻和飛機，中方過往強調相關舉措屬維護領土主權和海洋權益，要求美方停止在海上挑釁滋事，停止無端攻擊抹黑，損害地區國家的共同利益。

俄烏戰爭●自俄烏戰爭發生以來，中國一直拒絕譴責俄羅斯。拜登可能對中俄之間日益緊密的合作表示關切。中方曾呼籲各國要透過對話協商，以和平方式化解爭端，重申支持一切有利於解決烏克蘭危機的努力。

以巴衝突●由於中國與伊朗有良好的貿易和外交關係，加上伊朗支援哈馬斯和中東其他激進組織，預計拜登或提出美國將對伊朗造成的任何戰爭擴大做出反應。中方曾指平息以巴衝突的根本出路在於落實「兩國方案」，各方應保持冷靜克制，立即停火，保護平民。

軍事聯繫●拜登預計會傳達恢復美中軍事聯繫的重要性，以免發生錯誤、誤判或誤傳。中方可能會邀請美國國防部長等官員訪華，而中方也會有軍事高層赴美。

經貿關係●拜登可能強調美方尋求「健康的對華經貿關係」，需管控好兩國之間日益激烈的經濟競爭，並保持雙方溝通管道的暢通。中方曾呼籲美方不要將經貿問題政治化、武器化，將無意對華「脫鉤」的承諾落到實處，為中美經貿合作創造良好的環境。

科技戰●面對兩國科技戰日益加劇，拜登很可能在會談中竭力為美國限制半導體對華出口的管制措施而辯護，並且同時向中方保證不會趁中國苦於經濟降溫之際而發動新一輪的美中經濟戰。中方曾要求美方不要蓄意打壓中國的經濟增長。

芬太尼●美國早前指控中國企業參與製造毒品製造，預計拜登將再次針對中國在其中扮演的角色傳達關切。中方預計將嚴厲打擊芬太尼的製造和出口，阻止芬太尼和用於生產芬太尼的原材料的流動。作為回應，拜登政府將解除對中國警方法醫研究所的限制。