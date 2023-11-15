中美元首會晤前夕　參議員籲拜登勿在台灣問題讓步

美國總統拜登周三（15日）將在加州三藩市與中國國家主席習近平舉行會談，拜登周二（14日）表示，其會談目標是恢復中美軍方等正常溝通。白宮重申，美國的一中政策不變，也不支持台灣獨立。美國22名參議員同日呼籲拜登，勿在台灣議題上讓步，指美國當務之急是確保台灣獲得阻嚇北京侵略的能力與訓練。

白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）周二表示，除了中美關係，拜登與習近平亦將談及以巴戰事和俄烏戰事，拜登不會懼怕在需要對抗的地方對抗，但他們仍尋求在氣候變化等領域合作。柯比提到，拜登打算將風雨飄搖的中美關係置於更負責任的基礎上，並相信拜登在今次會談擁有以美國穩健經濟為支撐的強力地位。

美國參議員里施（Jim Risch）率領近四分之一的共和黨籍參議員發表聯合聲明，稱拜登政府如在台灣問題上讓步，將是中美競爭中一項重大錯誤；強調這攸關美國重大國家和經濟安全利益，以至整個印太地區未來。他們又批評拜登，在中方未釋放遭不當拘押的美國公民，或在鴉片類藥物芬太尼問題上作出承諾前，便同意中美元首會晤，形容相關決定令人震驚。