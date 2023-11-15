北韓：成功進行新型中程導彈固體燃料發動機試驗

北韓官媒朝中社周三（15日）報道，該國近日成功進行新型中程彈道導彈（IRBM）的大功率固體燃料發動機地上點火試驗。此次試驗旨在驗證新型發動機的技術特點，從而為加快新型中程彈道導彈武器體系的研發，提供可靠保障。

報道稱，北韓已成功研製出新型中程彈道導彈用大功率固體燃料發動機，分別於上周六（11日）和周二（14日）進行一級發動機和二級發動機的地上點火試驗，兩次試驗均取得了令人滿意的結果。據朝中社報道，北韓分別於去年年底和今年2月在勞動黨中央委員會全體會議和黨中央軍委擴大會議上，提出了年內對火星18型新型洲際彈道導彈和中程彈道導彈進行更新升級的重要任務。

分析認為，北韓此舉意在實現武器體系的多樣化，進而利用固體燃料導彈的隱蔽機動性和快速發射特點提升其導彈力量。考慮到中程彈道導彈的射程（1,000至4,000公里），平壤可能是針對朝鮮半島或美國關島周邊的美日韓軍事合作等進行武器研發。

南韓統一研究院北韓研究室首席研究委員洪珉指出，北韓的中程導彈實際上只有火星12型一種，此前使用的是液體燃料，其加強中程導彈研發力度或為加強對美遏制力。由於北韓一二級發動機試驗均已取得成功，預計將在不久後發射新型固體燃料中程彈道導彈。