中美啟動強化氣候行動工作組　合作應對危機

中美高層加強接觸之際，兩國周三（15日）發表關於加強合作應對氣候危機的陽光之鄉聲明。中美決定啟動「21世紀20年代強化氣候行動工作組」，開展對話與合作，以加速2020年代的具體氣候行動。工作組將聚焦已確定的合作領域，包括能源轉型、甲烷、循環經濟和資源利用效率、低碳以及雙方同意的其他主題。

聲明指出，中美兩國回顧、重申並致力進一步有效和持續實施前年4月中美應對氣候危機聯合聲明，和同年11月中美關於在21世紀20年代強化氣候行動的格拉斯哥聯合宣言，認識到氣候危機對世界各國的影響日益顯著，致力有效實施巴黎協定及其決定。上述工作組將就控制和減少排放的政策、措施和技術交流資訊、分享經驗，識別和實施合作項目，並評估聯合聲明、聯合宣言和本次聲明的實施情況。工作組由兩國氣候變化特使共同領導，兩國相關部委和政府機構的官員參與。

中美將於第28屆聯合國氣候變化大會（COP28）前後在工作組下重點加速具體行動，包括爭取到2030年全球可再生能源裝機增至3倍，擬加快兩國可再生能源部署，雙方亦同意重啟中美能效論壇，並計劃重啟雙邊能源政策和戰略對話等。兩國也將落實各自國家甲烷行動計劃並擬視情況細化進一步措施，立即啟動技術性工作組合作，將與各方制訂具法律約束力的塑膠污染國際文書，支持省、州和城市在電力、交通、建築和廢棄物等領域開展氣候合作，並計劃明年上半年舉辦地方氣候行動高級別活動。