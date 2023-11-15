麻生太郎倡防大陸攻台　陸方斥干涉內政

日本前首相兼執政自民黨副總裁麻生太郎周一（13日）在澳洲出席智庫活動時表示，日本、澳洲、美國應團結一致，防止中國大陸在台灣問題上以武力改變現狀。大陸駐日使館發言人周三（15日）回應指，對於自民黨政要在台灣問題上再次肆意挑釁，陸方表示強烈不滿和堅決反對。

麻生太郎表示，大陸直接攻打台灣的可能性低，但可能會先佔領金門；又主張日澳美應加強安全合作，提高在印太地區的阻嚇力。大陸駐日使館發言人回應批評對方言論干涉中國內政，嚴重背棄中日四個政治文件精神。發言人強調，台海現狀是海峽兩岸同屬一個中國，中國的國家主權和領土完整從未分割；試圖改變現狀的不是陸方，而是「台獨」分裂分子和外部干涉勢力，陸方將堅定捍衞主權安全利益。

另外，中共中央對外聯絡部部長劉建超周二（14日）會見即將離任的日本駐華大使垂秀夫，表示願與日方一道以實際行動落實共識，恪守中日四個政治文件原則，客觀理性看待彼此發展，加強對話溝通，妥善管控分歧。垂秀夫亦稱，日方致力從戰略高度發展兩國關係，推進對話合作，期待加強政府、政黨各層級交往，密切人文交流和人員往來，推動雙邊關係改善和發展。