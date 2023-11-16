氣球風波致溝通停滯 中美元首時隔一年再會晤

美軍打撈起被擊落的中國間諜氣球殘骸。

中國國家主席習近平和美國總統拜登周三（15日）在美國加州三藩市會晤，是兩人時隔一年再度會晤。中美關係自今年2月美軍擊落飛越領空的中國間諜氣球後急轉直下，高層級溝通一度停滯，之後逐步恢復。以下是去年習拜會至今的中美關係時序：

【2022年】

11月14日：習近平和拜登在印尼峇里島G20峰會期間會晤。

【2023年】

2月3日：中國承認民用氣球飛越美國領空，美國宣布延遲國務卿布林肯原定2月5日的訪華計劃。

2月4日：美軍派出F22隱形戰機在美國南卡羅萊納州上空擊落中國氣球，中方表示強烈不滿和抗議。

2月18日：中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅與布林肯在德國出席慕尼黑國家安全會議時非正式會面。

3月29日：台灣總統蔡英文過境美國紐約。

4月5日：蔡英文過境美國加州，與時任美國眾議院議長麥卡錫會晤。

5月10至11日：王毅與美國國家安全顧問沙利文在奧地利維也納見面。

5月25至30日：中國商務部長王文濤出席美國亞太經濟合作組織（APEC）貿易部長會議，期間與美國商務部長雷蒙多會晤。

6月18至19日：布林肯訪問北京，與中國國家主席習近平、與王毅和時任中國外長秦剛會面。

7月6日至9日：美國財長耶倫訪訪問中國，與中國國務院總理李強、副總理何立峰和人民銀行行長易綱會面。

8月27日至30日：雷蒙多訪問中國，期間與李強、何立峰和王文濤會面。

10月23日至29日：美國加州州長紐瑟姆訪問中國，與習近平、中國國家副主席韓正和王毅會面。

10月26日至28日：王毅訪問美國，與拜登、布林肯和沙利文會面。

11月8日：何立峰以中美經貿中方牽頭人身份訪問美國。

11月15日：亞太經濟合作組織（APEC）領導人非正式會議在美國三藩市舉行，習近平與拜登會面。