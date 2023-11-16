以軍稱在希法醫院搗破武裝指揮中心及繳獲武器　哈馬斯否認

以色列國防軍周三（15日）表示，以軍在巴勒斯坦加薩地帶規模最大的希法醫院內，對回教激進組織哈馬斯武裝分子展開精準打擊行動，以軍同日稍後稱，在醫院內發現了哈馬斯的指揮中心、武器和戰鬥裝備，哈馬斯則否認指控，指摘以軍的說法是「謊言和廉價宣傳」。

以軍形容，哈馬斯作戰的「心臟」總部位於醫院下方的隧道，並發放影片，稱在醫院一棟沒有公開的建築物找到一些於哈馬斯的物資，包括機關槍、手榴彈、彈藥和防彈衣等；並聲稱行動中只有在醫院外的衝突中有4名武裝分子死亡，但進入醫院後沒發生戰鬥，也沒有與平民、病人或工作人員發生摩擦。以色列總理內塔尼亞胡發聲明讚揚以軍今次行動，重申將消滅哈馬斯，並救回人質。

然而有道指，以軍士兵進入急診室，並逐個醫院房間審查民眾，有年輕男子脫光衣服被審問，並遭趕離醫院。哈馬斯亦指摘以方試圖正當化摧毀加薩衞生部門的罪行，並指以軍在醫院的軍事行動已導致至少30人死亡，更指摘以軍「就地處決」很多試圖離開醫院的人。巴勒斯坦衞生部亦指，以軍拘捕了兩名工程師，分別是醫院僅有的發電機工程師和氧氣站技術人員。希法醫院院長更稱，醫院的水電和醫用氧氣供應已完全中斷，他無法聯絡醫生，也不能到藥房取藥治療病人，因為以軍會向所有移動的人開槍。世衞總幹事譚德塞則說，以軍攻入希法醫院的情況令人深感憂慮，並指世衞再次與醫院的醫護人員失聯，非常擔心醫護和病患的安全。