反華示威者與親中團體衝突　男子涉傷人被捕

美國加州三藩市舉行亞太經合組織（APEC）峰會，當地周三（15日）有多場遊行，期間親中和反華示威者有肢體衝突。三藩市警方證實拘捕一名男子，涉嫌嚴重傷人。在陣雨、示威者堵路和警方封路下，三藩市交通嚴重擠塞。

約1,000名自由西藏運動示威者周三上午向APEC峰會場地莫斯克尼會議中心行進，他們遊行至市場街和第三街一帶，該處亦有其他示威者抗議中國鎮壓，同場數十名身穿紅衣人士高舉五星旗支持中國。團體期間對峙打鬥，有人被推倒在地，有人踩踏五星旗。警方隨即介入控制場面，並在第三街兩側設置路障。反華示威者之後繼續遊行離開市場街，親華團體高呼「只有一個中國」和「中國加油」。

另有示威者試圖堵塞第五街和使命街的APEC峰會場地安全區出入口，有組織者揚言要盡量讓任何車輛或人員穿過十字路口時感到不舒服，約20名警察在使命街待命。一名自稱APEC志願者的男子周三上午離開安全區時，遭到人群阻攔和粗暴對待，一名女子大叫要求他停止支持APEC，男子回頭揮拳，女子當場倒地。男子被鎖上手銬帶走，醫護人員趕至為女子急救。