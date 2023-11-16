王毅：中美達成20多項共識　定能找到正確相處之道

中美元首會晤結束後，中共中央政治局委員、外交部長王毅於美國時間周三（15日）向媒體介紹情況。他表示，無論從會晤安排的獨特性，中美兩國和國際社會的關注度，還是會晤本身的重要性而言，這都是一次具有戰略意義和深遠影響的元首峰會，為中美關係增信釋疑、管控分歧、拓展合作，相信兩國最終應該且能夠找到正確相處之道。

王毅表示，今次會晤有3個特點，包括其戰略性、歷史性和引領性。他指出，國際社會比以往任何時候都需要一個穩定的中美關係，今次會晤必將成為中美關係史中的里程碑，雙方就樹立彼此正確認知、妥善管控分歧、推進對話合作等最突出問題提出指導性意見，就應對以巴衝突、烏克蘭危機以及氣候變化、人工智能等全球性挑戰進行全方位溝通。

王毅表示，習近平全面闡述中方對於穩定改善中美關係的立場，包括要做出正確歷史選擇，在中美到底是夥伴還是對手、互利合作還是對立對抗等問題上不能犯顛覆性錯誤；亦要找到正確相處之道，開闢三藩市願景。他又指，雙方談到很多分歧和敏感問題，亦探討各領域對話合作，在政治外交、人文交流、全球治理、軍事安全等領域達成了20多項共識，其中一些在元首會晤前成熟落地，一些是在此次會晤期間協商達成。