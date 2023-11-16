美艦再戰也門叛軍　在紅海擊落無人機

美國軍方又一次與也門叛軍青年運動交手，美國國防部周三（15日）表示，海軍一艘神盾驅逐艦當天在紅海航行期間，擊落一架飛向軍艦、來自也門的無人機。與此同時，航空母艦艾森豪威爾號持續駛入阿曼灣，愈趨接近霍爾木茲海峽。

美國國防部表示，神盾驅逐艦托馬斯‧哈德納號事發時在紅海國際海域，船員為了確保美方人員的安全，與一架從也門飛來的無人機接戰並擊落它，事件中沒有美方人員傷亡，軍艦亦無損毀。托馬斯‧哈德納號隸屬於在東地中海的福特號航空母艦打擊群，但其後南下穿越埃及蘇彝士運河進入紅海，被指是保護以色列南部地區。上月19日，神盾驅逐艦卡尼號在紅海實施防空作戰，截擊一批由也門飛往以色列的巡航導彈及無人機。

美國增兵中東地區分為攻擊性及防禦性，前者代表包括艾森豪威爾號航空母艦打擊群。它周四（16日）位於伊朗與阿曼之間的海域，包括首都德黑蘭在內的伊朗絕大部分地區，在與艾森豪威爾號隨行的神盾巡洋艦及神盾驅逐艦之戰斧陸攻巡航導彈打擊範圍。與此同時，周三發布的照片顯示，陸軍復仇者防空系統上月28日運抵中東地區。