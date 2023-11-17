以軍稱加薩軍事行動踏入新階段　希法醫院附近發現人質遺體

以色列國防部長加蘭特周四（16日）進行戰情評估後表示，以軍已經完成佔領巴勒斯坦加薩城西部，宣布在加薩軍事行動進入「下個階段」，又聲稱在以軍日前採取打擊行動的希法醫院中，發現與挾持人質相關的「重要發現」。以軍其後表示，在希法醫院附近發現一具人質的屍體。

加蘭特周四到訪以軍第36師指揮中心，並與國防軍副參謀長一起進行戰情評估。加蘭特稱已經完成了加薩城西部地區的接管和清理工作，而加薩的軍事行動仍會繼續，「而且是以一種精確、有選擇性但又非常、非常堅決的方式進行」。國防軍於早些時候表示，在希法醫院發現了重要地下基礎設施的迹象，且「有明確的訊息表明哈馬斯在醫院的活動與人質事件之間存在聯繫」，對此，加蘭特則揚言在醫院內「有重要發現」，但就沒有作出詳細說明。他指軍事行動愈擴大，對哈馬斯的壓力愈增加，救回人質的機會就愈大。有報道指以軍繼續搜查希法醫院，並引述目擊者稱醫院傳出槍聲，數百名以色列士兵逐層搜查醫院，並拆毀部分外牆。

同日稍後，以色列軍方表示，他們周三在搜查希法醫院附近，於該地區發現上月7日哈馬斯襲擊以色列時被擄走的65歲以色列女人質韋斯（Judith Weiss）的遺體。以軍在發現韋斯遺體的大樓內發現武器，相信綁架韋斯的人在軍隊到達前已經逃走。法醫辨認出她的身份後，已將噩耗告知他的家人。韋斯在幾個月前確診乳癌，正在接受治療，她的丈夫也在哈馬斯施襲後失蹤多日，遺體其後被發現。