拜登重申美國不希望與中國脫鈎　只尋求去風險化

美國總統拜登周四（16日）出席在三藩市舉行的亞太經合組織（APEC）工商領導人峰會時，重申美國在與中國的經濟關係上，是尋求去風險化以及多元化，並不希望與中國脫鈎。

拜登在其約20分鐘的演講中，提到先前一天與中國國家主席習近平的會面，形容是坦誠及有建設性。拜登說，美國不尋求與中國發生衝突；又指在維持公平的經濟競爭環境和保護知識產權方面，美方與北京之間存在「真正分歧」，美方將繼續透過明智的政策和強而有力的外交，來解決這些問題，同時採取有針對性的行動來保護我們至關重要的國家安全利益，但這不會導致美國試圖切斷與中國的任何經濟聯繫；他又稱美國會「堅定地」捍衞自身的價值觀和利益，並稱他在與習近平的會晤中向對方傳達了這確切信息。

拜登亦表示，美國和中國在氣候、人工智能和禁毒等關鍵全球問題上合作是「有意義的」，而世界兩個最大經濟體之間的穩定關係，不僅有利於兩個經濟體，而且有利於世界。他並鼓勵美國商界領袖加大對亞太地區的投資，表示將有助區內實現和平與穩定。

另外，拜登在完成APEC領導人非正式會議的開場演講之後，主動走向習近平握手並短暫交談。