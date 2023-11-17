福島核廢液飛濺事故　因管道壓力驟變所致

日本福島第一核電站廠上月23日發生核污水處理設備廢液飛濺事故，有5名工作人員在清洗設備時被含放射性的廢液濺中。東京電力公司周四（16日）從承包涉事作業的東芝能源系統公司接到了報告，並公開事故原因在於計劃之外的閥門操作，導致管道內壓急速變化，造成了軟管脫落。

東電表示，操作閥門是因為清洗作業未能在一天內完成，而是持續了兩天；而工作人員則因為預料清洗之際產生的氣體和廢液急速流動，可能會使軟管脫落，因而用繩子綁住了鐵管，但由於捆綁位置不妥，軟管處於容易脫落的狀況。為防類似事故，今後會使用螺栓把軟管和儲水罐連接在一起，還會用臨時隔間罩住作業區域，防止廢水一旦飛濺時污染擴大。

事故中，兩名分別20多歲和40多歲的男工作人員皮膚輻射劑量高於安全標準，須送院除污，兩人均未穿防止身體污染的雨衣。東電表示，兩人聲稱因「覺得含輻射液體沒有飛散的可能，所以沒穿」，而 當時負責確保安全的作業班長也不在現場。東芝表示，雖然知道這樣做不符合東電的現場管理規則，但還是進行了作業。