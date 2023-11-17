以總理認無法減少平民傷亡　若可救人質將暫時停火

以色列總理內塔尼亞胡周四（16日）接受美媒訪問，重申有強烈迹象證明巴勒斯坦回教激進組織曾在加薩希法醫院扣押人質，如果可以救回人質，將會暫時停火，同時承認以軍無法減少平民傷亡。他又指，巴勒斯坦人需要更換領導層，擁有自治的所有權力，但沒有威脅以色列的權力，需要一個文人領導層。

內塔尼亞胡表示，以色列掌握證據相信人質被扣留在希法醫院，所以才會派以軍進入，但士兵抵達時哈馬斯和人質已離開，他拒絕透露人質的情報，直指「講得愈少愈好」。有指以巴正談判停火協議，哈馬斯釋放部分女性人質和小孩，換取以色列停火3至5天，以及釋放在囚的巴勒斯坦婦孺。被問及此事時，內塔尼亞胡稱地面戰為哈馬斯帶來停火壓力，現時比地面進攻前更接近達成協議，而以色列是否釋放巴人囚犯一事則是機密，他不願評論。

內塔尼亞胡強調，以色列目標是消滅哈馬斯，每名平民死亡都是悲劇，會嘗試在對平民造成最少傷害下完成任務，不幸的是沒有成功。他再次表明以色列不尋求佔領加薩，希望全面軍事責任能夠防止恐怖活動重現，必須使加薩非軍事化及去激進化，他舉例盟軍於二戰後佔領納粹德國和日本，重點是要讓文化改變。以色列不能讓一個不與恐怖分子作戰的文人政府管理加薩，這是資助恐怖分子而不是打擊。