澤連斯基：中美元首會晤對烏克蘭是好事

澤連斯基指烏克蘭的防空能力比上個冬季好。（Getty Images圖片）

烏克蘭總統澤連斯基周四（16日）形容，中美元首會晤對烏克蘭來說是好事，他無法證實中美領導人討論過俄烏戰事，但有以某種方式提及。

烏克蘭總統顧問波多利亞克則指，中美元首會面向世界發出了一個重要信號，就是「對話而不是對抗，新的全球秩序，必然需要規則、穩定和可預測」。

俄烏戰況方面，澤連斯基指俄羅斯正增加導彈儲備，企圖在冬季時攻擊烏克蘭的基礎設施，但導彈數量已不及以往。他指，烏克蘭的防空能力比上個冬季好，並已準備好應對停電、設有更多避難所和充電站供民眾使用，直言：「冬季會艱難，但不會差過去年。」他又承認以巴戰事轉移國際社會對俄烏戰事的注意力，西方國家對烏克蘭的援助亦受影響，部分關鍵炮彈交付量減少，運送速度比以往慢，包括在烏克蘭東部和南部廣泛使用的155毫米炮彈。

俄軍周四繼續從第聶伯河東岸攻擊赫爾松地區，迫擊炮擊中多個民用目標，包括一幢民房，當日下午有火箭彈轟炸赫爾松以東8公里的一條村落，造死1人死亡，至少6人受傷。在頓涅茨克州阿瓦迪夫卡（Avdiivka），俄軍已向北部推進，佔領當地一間可樂工廠和附近礦渣場的多個陣地。