王文濤晤雷蒙多　中美商務部溝通機制首次

中國商務部部長王文濤當地時間周四（16日）與美國商務部長雷蒙多在加州三藩市，舉行兩國商務部溝通交流機制首次部長級會談，以落實兩國元首三藩市會晤共識。雙方談及經貿領域的國家安全問題，王文濤就美對華半導體出口管制最終規則、制裁打壓中國企業、雙向投資限制、301關稅等表達關切。

據通報，雙方就中美經貿關係和共同關心的經貿議題進行了務實、建設性和富有成效的溝通，並讚賞兩國商務部商貿工作組取得的進展，討論兩國企業具體關切問題。雙方同意，兩國商務部將於明年一季度舉行商貿工作組（副部級）對話首次會議；支持在兩國開展的省州經貿合作和貿易投資促進活動；共同推動中美企業合作對接項目取得實效，並增設項目辦公室；共同推動建立中美政府間標準和合格評定對話機制。雙方討論並同意兩國專家於明年1月，就強化行政許可過程中的商業秘密和保密商務訊息保護問題開展技術討論。

王文濤表示，中方願與美方堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，用好兩國商務部之間建立的溝通渠道，加強對話，管控分歧，為兩國貿易投資合作創造良好環境。他亦強調， 國家安全的泛化、政治化影響正常貿易投資往來，雙方討論經貿領域國家安全邊界問題十分重要。

消息人士透露，美國最大半導體製造設備供應商應用材料（Applied Materials），因違反美國對中芯國際的出口規定，正接受當地司法部刑事調查。中國外交部發言人周五（17日）回應稱，中方已多次表明立場，美方應停止將經貿科技問題政治化、工具化、武器化，停止擾亂全球產供鏈穩定。中方將密切關注有關動向，堅決維護自身權益。